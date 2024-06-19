Правда ли, что Днепропетровщину снова накроет пыль из Сахары

"Грязных" дождей на Днепропетровщине не будет.

Недавно в сети распространили информацию о поступлении пыли из пустыни Сахары на территорию Украины, в том числе и на Днепропетровщину. Синоптики опровергли это.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Там отметили, что пыль ожидается над Средиземноморьем. А в Украину поступит воздушная масса из северо-западной Европы.

«Мы не ждем пустынной пыли над Украиной. Следует заметить, что согласно Copernicus, пыль ожидается над Средиземноморьем. В Украину будет поступать воздушная масса из северо-западной Европы. Также завтра мы ожидаем кратковременные дожди с грозами», – говорят синоптики.

В Гидрометцентре также просят не распространять ложную информацию, не согласовав ее с официальным источником.

Напомним, пыль из Сахары уже накрывала Днепропетровщину. Тогда несколько дней небо было затянуто дымкой, а затем выпали «цветные дожди», загрязнившие автомобили. Мы раньше рассказывали, откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре.

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