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  • Пожилая пара чуть не сгорела в собственном доме: подробности и фото с места происшествия

Пожилая пара чуть не сгорела в собственном доме: подробности и фото с места происшествия

Сегодня 06:45
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В Каменском на улице Пшеничная загорелся жилой дом.

Новости Днепра про Пожилая пара чуть не сгорела в собственном доме: подробности и фото с места происшествия

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

Пожар возник в одной из комнат дома, после этого огонь очень быстро перенесся на кухню. Хозяева жилища, 86-летняя женщина и 90-летний мужчина, смогли покинуть помещения до прибытия работников чрезвычайных служб. Но они успели отравиться продуктами горения, поэтому были госпитализированы.

Прибыв на место происшествия, пожарные приступили к тушению возгорания. На это у них ушло менее 20 минут. Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Новости Днепра про Пожилая пара чуть не сгорела в собственном доме: подробности и фото с места происшествия

Новости Днепра про Пожилая пара чуть не сгорела в собственном доме: подробности и фото с места происшествия

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