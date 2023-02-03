Пожар унес жизнь мужчины: в Кривом Роге в огне погиб 66-летний хозяин

У Кривому Розі під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

3 февраля в ГСЧС сообщили о пожаре в частном доме на улице 227-го автомобильного батальона в Кривом Роге. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили внутри тело 66-летнего хозяина дома.

Пожар был потушен в 14.25, огнем уничтожены вещи на площади 15 кв. м.

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