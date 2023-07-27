Пожар в центре Днепра: комментарий спасателей и фото

В пресс-службе ГСЧС рассказали подробности этого инцидента.
Как выяснилось, на улице Ламаний горело двухэтажное заброшенное здание. Вызов на линию «101» поступил в 19:04.
Спасатели оперативно прибыли на место и начали тушить возгорание. Его локализовали в 19:32 и ликвидировали в 19:48.
Огонь уничтожил деревянные конструкции здания и мусор внутри помещений на общей площади 50 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Сагайдачного в Днепре вспыхнул несколькометровый костер: комментарий спасателей.
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