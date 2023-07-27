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Пожар в центре Днепра: комментарий спасателей и фото

Сегодня 07:15
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В среду, 26 июля, в центре Днепра заметили черный столб дыма. Это очень испугало жителей города.

Новости Днепра про Пожар в центре Днепра: комментарий спасателей и фото

В пресс-службе ГСЧС рассказали подробности этого инцидента.

Как выяснилось, на улице Ламаний горело двухэтажное заброшенное здание. Вызов на линию «101» поступил в 19:04.

Новости Днепра про Пожар в центре Днепра: комментарий спасателей и фото

Новости Днепра про Пожар в центре Днепра: комментарий спасателей и фото

Спасатели оперативно прибыли на место и начали тушить возгорание. Его локализовали в 19:32 и ликвидировали в 19:48.

Огонь уничтожил деревянные конструкции здания и мусор внутри помещений на общей площади 50 кв. м.

Новости Днепра про Пожар в центре Днепра: комментарий спасателей и фото

Новости Днепра про Пожар в центре Днепра: комментарий спасателей и фото

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Сагайдачного в Днепре вспыхнул несколькометровый костер: комментарий спасателей.

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