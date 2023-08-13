Пожар на Днепропетровщине: мужчина получил серьезные ожоги, пытаясь спасти имущество из огня

В воскресенье, 13 августа, в Центрально-Городском районе города Кривой Рог произошел пожар. Огонь охватил частное домовладение.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» примерно в 9:50. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри летней кухни.

Пытаясь самостоятельно потушить пламя и спасти имущество 50-летний мужчина получил серьезные ожоги левой руки и лица. Работники «скорой» срочно госпитализировали его в больницу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: