Появились подробности утреннего обстрела Никопольщины, во время которого погиб 16-летний парень

Об этом сообщает заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба.
Утром россияне ударили артиллерией по селу Приднепровское. Погиб парень – 16 лет. Его зовут Ярослав. Он учился в Днепре и приехал к бабушке и семье на выходных. Его брат Назар сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении заместителя Руководителя Офиса Президента Украины.
Известно, что братья шли домой с церковной службы и попали под вражеский обстрел.
Сейчас врачи делают все, чтобы спасти парня. Местные и областные власти предоставят компенсацию и помогут по любым вопросам.
Страна-террорист проигрывает эту войну, начатую. Против детей против украинцев. Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь, — пишет Кулеба.
Редакция выражает искренние соболезнования семье погибшего парня.
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Козенко Антон
Автор:
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