Появились подробности утреннего обстрела Никопольщины, во время которого погиб 16-летний парень

Появились первые подробности ужасного обстрела россиян по Красногригоревской общине Никопольщины.

Об этом сообщает заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба.

Утром россияне ударили артиллерией по селу Приднепровское. Погиб парень – 16 лет. Его зовут Ярослав. Он учился в Днепре и приехал к бабушке и семье на выходных. Его брат Назар сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении заместителя Руководителя Офиса Президента Украины.

Известно, что братья шли домой с церковной службы и попали под вражеский обстрел.

Сейчас врачи делают все, чтобы спасти парня. Местные и областные власти предоставят компенсацию и помогут по любым вопросам.

Страна-террорист проигрывает эту войну, начатую. Против детей против украинцев. Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь, — пишет Кулеба.

Редакция выражает искренние соболезнования семье погибшего парня.

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