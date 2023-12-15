Появились подробности «минирования» школы №130 в Днепре: эвакуировали 250 человек

Вчера, 14 декабря, в Днепре сообщили о минировании школы №130. Из здания эвакуировали 250 человек.

На место прибыли правоохранители, чтобы обследовать учебное заведение и близлежащие территории на наличие опасных или взрывных предметов. К счастью, они ничего не нашли.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Кроме того, вчера поступали сообщения о минировании здания Службы безопасности Украины в Днепре и редакции одного из СМИ.

Правоохранители проверили эти объекты. Информация о минировании не подтвердилась.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» больницы, метро и суды. В своем письме «минер» написал, что сообщения о взрывчатке будут поступать до тех пор, пока глава СБУ Василий Малюк не пришлет ему 170 биткоинов.

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