Появились первые фото с места удара по Днепру и Кривому Рогу

По данным прокуратуры в Днепропетровской области 10 погибших и 32 пострадавших из-за утренней ракетной атаки 8 июля.
В Кривом Роге погибли 10 жителей. Ранены 31 человек. Повреждения получило промышленное предприятие. В Днепре пока известно об одном пострадавшем. Поврежден многоэтажный дом, предприятие, СТО.
На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, в Кривом Роге враг ударил по предприятию. Там возник пожар. Предварительно погибли 10 человек и более 30 пострадали. Пожар произошел и в Криворожском районе. Все детали еще уточняются. На месте обстрела работают все аварийные службы.
В Днепре также есть разрушения.
По словам председателя облсовета Николая Лукашука, оккупанты ударили по гражданским людям в Кривом Роге, когда они были на работе.
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