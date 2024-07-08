Появились первые фото с места удара по Днепру и Кривому Рогу

В прокуратуре обнародовали фото с места ракетных ударов в Днепре и Кривом Роге.

По данным прокуратуры в Днепропетровской области 10 погибших и 32 пострадавших из-за утренней ракетной атаки 8 июля.

В Кривом Роге погибли 10 жителей. Ранены 31 человек. Повреждения получило промышленное предприятие. В Днепре пока известно об одном пострадавшем. Поврежден многоэтажный дом, предприятие, СТО.

На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Удары по Днепру и области – что известно?

Напомним, в Кривом Роге враг ударил по предприятию. Там возник пожар. Предварительно погибли 10 человек и более 30 пострадали. Пожар произошел и в Криворожском районе. Все детали еще уточняются. На месте обстрела работают все аварийные службы.

В Днепре также есть разрушения.

По словам председателя облсовета Николая Лукашука, оккупанты ударили по гражданским людям в Кривом Роге, когда они были на работе.

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