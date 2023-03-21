Появились новые детали скандала с водителем автобуса в Кривом Роге, который обругал пассажира с инвалидностью

Омбудсмен прокомментировал случай с водителем, оскорбившим пассажира с инвалидностью

В Кривом Роге разгорелся скандал с водителем автобуса, который обидел пассажира с инвалидностью.

Криворожец Юрий Понькин поделился неприятным инцидентом в соцсети. Водитель автобуса сначала отказался отбросить пандус, чтобы пассажир мог заехать в салон, а затем обругав мужчину все же сделал это, но довольно грубо затащил горожанина в салон.

Когда Юрий выходил из транспорта, история повторилась. Водитель вытолкал пассажира из автобуса, едва не бросив его на землю. Если бы не прохожие, подбежавшие к мужчине и удержавшие его, то он упал бы на дорогу. Юрий выложил видео инцидента на своей странице.

После этого разгорелся скандал, на который отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он сообщил, что местное представительство омбудсмена в Днепропетровской области обратилось к Криворожскому горсовету, ДнепрОВА и Госслужбе по безопасности на транспорте относительно проверки этой информации, установления круга виновных лиц и принятия надлежащих мер реагирования, а в случае наличия правовых оснований, привлечения виновных к установленной законом ответственности.

Напомним, на этот инцидент отреагировали в КП, пообещав разобраться в истории. Позже стало известно, что водитель автобуса уволился по собственному желанию.

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