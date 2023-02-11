Появились фото «Шахеда», атаковавшего объект инфраструктуры в Криворожском районе

Так, по данным Днепропетровской областной прокуратуры, ночью 10 февраля россияне атаковали дронами-камикадзе объект энергетической инфраструктуры в Криворожском и Никопольском районах. Есть значительные повреждения, но люди не пострадали.
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной и Криворожской восточной окружной прокуратур осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Правоохранители опубликовали фото, на которых видны сгоревшие части дрона и огромная яма, образовавшаяся на месте прилета боеприпаса.
Напомним, сегодня ночью над Днепропетровщиной сбили три дрона-камикадзе, еще несколько попали в цель. А ПВК «Схід» показали, как уничтожили один из них.
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