Появилось видео массового побоища на кулаках, которое устроили во время матча «Днепр-1» — «Шахтер»

Во время матча сразились игроки Шахтера и Днепр-1.

Об этом сообщает Setanta Sports УПЛ.

28 мая во время матча 29-го тура отечественной Премьер-лиги произошли столкновения между футболистами «Днепр-1» и «Шахтера». Как сообщает издание, в дополнительное время игроки не сдерживали эмоций и устроили масштабную драку.

К побоищу присоединились игроки, вратари, запасные футболисты и даже персонал команд. Все длилось более 5 минут, а игроку «Шахтера» Ракицкому рассекли бровь, а один из «днепровцев» во время драки оказался на траве.

Отмечается, что главная арбитр матча Екатерина Монзуль показала 5 красных карточек участникам побоища. У «Шахтера» исключили Егора Назарина и Анатолия Трубина, а у Днепра-1 – бразильца Пеглоу.

Раненый «горняк» Ракицкий стал на ворота, ведь у Шахтера больше не было свободных игроков.

Сам матч закончился победой Шахтера, ставшего досрочным чемпионом Украины.

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