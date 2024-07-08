Появляются каждый день: в Днепре на озере Курячем поселились сотни цапель (ФОТО)

В Днепре на Левобережном поселилась огромная стая цапель. По сообщениям местных жителей, около сотни или более птиц ежедневно приходят на озеро Курячее.
Днепрянам удалось сфотографировать этих пернатых.
Вот такие цапли на озере Курячее. Каждое утро около пяти часов мы видим огромное количество, от 50 до 100 и более человек, – пишут горожане в соцсетях.
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