Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Повышала себе зарплату: экс-бухгалтер лицея в Желтых Водах завладела более 1 млн грн

Повышала себе зарплату: экс-бухгалтер лицея в Желтых Водах завладела более 1 млн грн

Сегодня 15:27
просмотров

В Днепропетровской области экс-бухгалтерку лицея будут судить.

Новости Днепра про Повышала себе зарплату: экс-бухгалтер лицея в Желтых Водах завладела более 1 млн грн

Чиновница незаконно присвоила бюджетные средства при начислении заработной платы. Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Бывшая главная бухгалтерка одного из коммунальных лицеев в Желтых Водах подозревается в завладении бюджетными средствами. Известно, что 41-летняя местная жительница в период с января 2022 года по декабрь 2023 года производила платежные поручения, в которые вносила заведомо ложные сведения об общей сумме денег, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам.

За более года должностная лицо завладела денежными средствами бюджетного учреждения на сумму более 1 миллиона гривен.

В настоящее время эксбухгалтерцы объявили о подозрении по статьям:

  • ч. 2, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)
  • ч. 1, 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней)

Досудебное расследование продолжается.

Новости Днепра про Повышала себе зарплату: экс-бухгалтер лицея в Желтых Водах завладела более 1 млн грн

Читайте также:

Новости Днепра про Повышала себе зарплату: экс-бухгалтер лицея в Желтых Водах завладела более 1 млн грнУкраїнська Новости Днепра про Повышала себе зарплату: экс-бухгалтер лицея в Желтых Водах завладела более 1 млн грнРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Был НКВДистом: на Днепропетровщине переименовали 8 топонимов названных в честь советского педагога
    Новости Днепра
    Сегодня 14:41
    Был НКВДистом: на Днепропетровщине переименовали 8 топонимов названных в честь советского педагога

    Известного советского педагога и писателя Антона Макаренко признали сотрудником НКВД…

    На Днепропетровщине мужчина насиловал малолетнюю девочку, пока ее матери не было дома
    Новости Днепра
    Сегодня 13:04
    На Днепропетровщине мужчина насиловал малолетнюю девочку, пока ее матери не было дома

    Житель Каменского в течение двух с половиной лет насиловал малолетнюю…

    Случайно наступил на змею: в реанимации больницы Днепра спасают юношу, которого ужалила змея
    Новости Днепра
    Сегодня 10:40
    Случайно наступил на змею: в реанимации больницы Днепра спасают юношу, которого ужалила змея

    В Днепропетровской области подростка укусила змея.

    В Германии несколько дней ищут пропавшую 9-летнюю девочку из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 10:30
    В Германии несколько дней ищут пропавшую 9-летнюю девочку из Днепропетровщины

    В Германии, земли Саксония, ищут 9-летнюю Валерию, которая исчезла 3…

    Последние новости

    По Днепру бродил потерянный козел
    По Днепру бродил потерянный козел

    В Днепре потерялся козел.

    Сегодня 20:44
    0
    просмотров
    Жилое здание вместо сгоревшей мельницы: история необычного дома в центре Днепра
    Жилое здание вместо сгоревшей мельницы: история необычного дома в центре Днепра

    Улицы, отходящие от центрального проспекта Днепра являются одними из самых старых в городе. В частности, такой считается и улица Княгини Ольги. Она существует более 200 лет, но только чуть более 100 – на этой улице живут люди.

    Сегодня 17:58
    2
    просмотров
    Экскурсии, концерты и спектакли: куда пойти на выходных в Днепре
    Экскурсии, концерты и спектакли: куда пойти на выходных в Днепре

    В Днепре в выходные пройдут интересные мероприятия.

    Сегодня 16:48
    6
    просмотров
    Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: погибла женщина
    Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: погибла женщина

    Днем 7 июня оккупанты снова обстреляли Никополь на Днепропетровщине.

    Сегодня 15:46
    4
    просмотров
    В Кривом Роге снимут самый большой флаг Украины в городе: причина
    В Кривом Роге снимут самый большой флаг Украины в городе: причина

    В Кривом Роге снимут с самого большого в городе флагштока флаг Украины.

    Сегодня 14:58
    7
    просмотров
    Праздник Вознесения 2024: когда отмечаем, приметы и традиции
    Праздник Вознесения 2024: когда отмечаем, приметы и традиции

    Праздник Вознесения Иисуса Христа один из 12 самых значительных церковных праздников. Его еще называют просто Вознесение. Празднуют его православные христиане восточного и западного обрядов, но в разные дни. Для первых Вознесение вот-вот наступит, а вторые уже отмечали этот день 9…

    Сегодня 14:53
    1
    просмотров
    Был НКВДистом: на Днепропетровщине переименовали 8 топонимов названных в честь советского педагога
    Был НКВДистом: на Днепропетровщине переименовали 8 топонимов названных в честь советского педагога

    Известного советского педагога и писателя Антона Макаренко признали сотрудником НКВД и решили переименовать топонимы, названные в его честь.

    Сегодня 14:41
    4
    просмотров
    В Днепре во время коменданского часа остановили пьяную водительницу
    В Днепре во время коменданского часа остановили пьяную водительницу

    В Днепре за нетрезвое вождение остановили водительницу.

    Сегодня 14:37
    0
    просмотров
    У Днепра появился еще один город-друг: подробности
    У Днепра появился еще один город-друг: подробности

    Днепр будет сотрудничать с израильским городом Нетанья.

    Сегодня 14:10
    15
    просмотров
    Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Переговоры о присоединении Украины к ЕС могут начаться уже в этом месяце.

    Сегодня 13:50
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх