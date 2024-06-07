Повышала себе зарплату: экс-бухгалтер лицея в Желтых Водах завладела более 1 млн грн

Чиновница незаконно присвоила бюджетные средства при начислении заработной платы. Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
Бывшая главная бухгалтерка одного из коммунальных лицеев в Желтых Водах подозревается в завладении бюджетными средствами. Известно, что 41-летняя местная жительница в период с января 2022 года по декабрь 2023 года производила платежные поручения, в которые вносила заведомо ложные сведения об общей сумме денег, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам.
За более года должностная лицо завладела денежными средствами бюджетного учреждения на сумму более 1 миллиона гривен.
В настоящее время эксбухгалтерцы объявили о подозрении по статьям:
Досудебное расследование продолжается.
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