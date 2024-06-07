Повышала себе зарплату: экс-бухгалтер лицея в Желтых Водах завладела более 1 млн грн

В Днепропетровской области экс-бухгалтерку лицея будут судить.

Чиновница незаконно присвоила бюджетные средства при начислении заработной платы. Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Бывшая главная бухгалтерка одного из коммунальных лицеев в Желтых Водах подозревается в завладении бюджетными средствами. Известно, что 41-летняя местная жительница в период с января 2022 года по декабрь 2023 года производила платежные поручения, в которые вносила заведомо ложные сведения об общей сумме денег, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам.

За более года должностная лицо завладела денежными средствами бюджетного учреждения на сумму более 1 миллиона гривен.

В настоящее время эксбухгалтерцы объявили о подозрении по статьям:

ч. 2, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

ч. 1, 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней)

Досудебное расследование продолжается.

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