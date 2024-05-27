Повторил рекорд Шевченко: Экс-игрок «Днепра» Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко.

26-летний украинский футболист Артем Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко как лучший бомбардир сезона в чемпионате Испании. Это звание нападающий завоевал после завершения последнего тура, в котором сыграли все его конкуренты.

Довбик, проводивший первый сезон в испанской Ла Лиге, в составе «Жироны» забил 24 гола за сезон – и опередил основного конкурента, норвежца Александер Серлота из «Вильярреал», всего на один забитый мяч.

Стать лучшим бомбардиром сезона Довбик смог после того, как забил три гола в последнем турнире и обошел своего основного конкурента.

Довбик выиграл «трофей Пичичи» для лучшего бомбардира чемпионата Испании. Он стал первым украинцем и первым игроком «Жироны», завоевавшим этот трофей. Такого успеха с украинских футболистов достигал только Андрей Шевченко в чемпионате Италии за «Милан» (сезоны 1999/00 и 2003/04).

Больше раз в истории лучшим бомбардиром чемпионата Испании становился Лионель Месси – 8 раз. За последние 15 лет эту награду выигрывали только Месси, Криштиану Роналду, Луис Суарес, Карим Бензема и Роберт Левандовски.

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