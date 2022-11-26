Повреждение магистрали в Днепре: стало известно, когда у жителей ж/м Победа и других районов города появится вода

Из-за повреждения магистрали на улице Набережной Заводской жители Новокодакского (от улицы Набережная Заводская, начиная от Кайдакского моста), Соборного (ж/м Победа 1-6), Центрального и Шевченковского (от улицы Набережная до проспекта Дмитрия Яворницкого) районов остались без воды.
Как сообщили в КП «Днепрводоканал», ремонтные работы уже завершены. Сейчас систему заполняют водой, поэтому уже очень скоро в дома днепрян должна вернуться вода.
Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина переходит на новые графики поставок электроэнергии.
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