Повреждение магистрали в Днепре: стало известно, когда у жителей ж/м Победа и других районов города появится вода

Важно!

Из-за повреждения магистрали на улице Набережной Заводской жители Новокодакского (от улицы Набережная Заводская, начиная от Кайдакского моста), Соборного (ж/м Победа 1-6), Центрального и Шевченковского (от улицы Набережная до проспекта Дмитрия Яворницкого) районов остались без воды.

Как сообщили в КП «Днепрводоканал», ремонтные работы уже завершены. Сейчас систему заполняют водой, поэтому уже очень скоро в дома днепрян должна вернуться вода.

Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина переходит на новые графики поставок электроэнергии.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: