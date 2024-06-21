Повреждены почти все органы: в Днепре спасают 20-летнего военного

Руслану 20 лет. Он получил тяжелые травмы почти всех органов. Боец 36 дней находился на искусственной вентиляции легких и сейчас находится в реанимации сепсиса в одной из больниц Днепра.
Об этом рассказал главный врач медучреждения, где лечат военного.
По его словам, Руслан почти совсем разучился говорить. А два дня назад ему была проведена операция.
“Слезы льются по его молодым щекам. 36 дней на искусственной вентиляции лёгких.Вчера удалена трахеостомическая канюля. За это время он почти совсем разучился говорить. Повреждены почти все органы, только теплые руки реаниматолога позволили парню выжить”, – рассказал врач.
Парень уверен, что будет жить долго.
«Страх смерти и все, что за ним стоит, это страх за жизнь, я буду жить долго», — говорит военный.
У него диплом бакалавра службы чрезвычайных ситуаций, но сейчас планирует пойти учиться на врача. С ним в больнице рядом родители.
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