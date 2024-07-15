Повреждены дома и линия электропередач: враг снова обстрелял Никополь

Никопольщина снова оказалась под вражеским артобстрелом.

Глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале доложил о последствиях очередного вражеского обстрела Никопольщины.

Враг продолжал бить по Никопольщине вечером и ночью, говорится в публикации.

Никополь и Марганецкая община были атакованы дронами-камикадзе и артиллерией.

В результате обстрела повреждены 2 частных дома, гараж, заправка, также зацепило линию электропередач.

К счастью, погибших или пострадавших нет.

Фото последствий:

Напомним, вчера мы писали, что враг попал по Никопольщине дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией, три десятка снарядов были запущены по населенным пунктам района, в результате этого пострадали люди.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: