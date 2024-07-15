Повреждены дома и линия электропередач: враг снова обстрелял Никополь

Глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале доложил о последствиях очередного вражеского обстрела Никопольщины.
Враг продолжал бить по Никопольщине вечером и ночью, говорится в публикации.
Никополь и Марганецкая община были атакованы дронами-камикадзе и артиллерией.
В результате обстрела повреждены 2 частных дома, гараж, заправка, также зацепило линию электропередач.
К счастью, погибших или пострадавших нет.
Фото последствий:
Напомним, вчера мы писали, что враг попал по Никопольщине дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией, три десятка снарядов были запущены по населенным пунктам района, в результате этого пострадали люди.
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