Повреждены дома, спортшкола, линии электропередач: полиция показала последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины

В субботу, 5 августа, Россия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии. Пострадали Никополь и Марганецкая община. Последствия обстрелов зафиксировала и показала полиция.

Сообщается, что оккупанты утром ударили по частному сектору Никополя из тяжелой артиллерии, днем и вечером обстрел повторился несколько раз.

Фотографии из многострадального региона обнародовала пресс-служба полиции Днепропетровской области.

«В результате попаданий повреждены дома никопольцев, хозяйственные постройки, помещения станции техобслуживания и спортшколы, оборван газопровод и несколько линий электропередач. Загорелся гараж, пожар потушили, но здание уничтожено. К вечеру под огнем оказался населенный пункт Марганецкой громады», — информируют правоохранители.

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