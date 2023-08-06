Повреждены дома, спортшкола, линии электропередач: полиция показала последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины

Сообщается, что оккупанты утром ударили по частному сектору Никополя из тяжелой артиллерии, днем и вечером обстрел повторился несколько раз.
Фотографии из многострадального региона обнародовала пресс-служба полиции Днепропетровской области.
«В результате попаданий повреждены дома никопольцев, хозяйственные постройки, помещения станции техобслуживания и спортшколы, оборван газопровод и несколько линий электропередач. Загорелся гараж, пожар потушили, но здание уничтожено. К вечеру под огнем оказался населенный пункт Марганецкой громады», — информируют правоохранители.
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