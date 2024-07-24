Повреждены частные дома и линии электропередач: агрессор попал десятком артснарядов по Днепропетровщине

В очередной раз удары агрессора были направлены в Никопольский район.
Об этом сообщил Сергей Лысак.
Вечером агрессор попал десятком артснарядов по Марганецкой общине Никопольщины, — говорится в его сообщении.
С самого утра враг ударил по Никополю дронами-камикадзе, обстреляв тяжелой артиллерией.
В результате атаки изуродованы три частных дома, столько же хозяйственных построек, гараж, газопровод и линия электропередач.
К счастью, люди уцелели.
Фото последствий:
Кроме того, глава ОВА сообщил о том, что ночью Воздушные Силы сбили над Днепропетровской областью вражеский шахед.
Напомним, вчера в результате очередной атаки на Днепропетровщину пострадали трое детей — враг целенаправленно попал дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детей.
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