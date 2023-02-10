Повреждена каждая вторая подстанция: Шмыгаль о последствиях обстрелов

Он отметил, что сегодня российские оккупанты снова осуществили массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.
«Запорожье потерпело одну из самых больших воздушных атак с начала войны, Харьков тоже был под масштабным ударом. Утром атака продолжилась и зацепила всю Украину. Есть повреждения высоковольтной инфраструктуры и генерации в западных, центральных и восточных областях», — сказал премьер.
По его словам, из-за постоянных российских обстрелов поврежденными остаются около 20 энергоблоков теплоэлектростанций.
«Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. Каждая вторая подстанция «Укрэнерго» была атакована за четыре месяца», — сказал Шмыгаль.
При этом несмотря на российский террор, абсолютное большинство украинцев остаются с теплом, водой и электроэнергией. Между тем ремонты продолжаются, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы энергетического оборудования от партнеров поступают.
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