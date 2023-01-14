Поврежден объект критической инфраструктуры и 18 частных домов: враг снова атакует столицу

На месте работают соответствующие спецслужбы. Известно, что пожар уже был локализован.
Об этом пишет официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Кроме того, в результате очередной ракетной атаки российскими оккупантами было повреждено 18 частных домов.
«Побиты крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших», — уточняет председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба.
В свою очередь начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что с 12:00 ожидаются масштабные тревоги.
«Враг снова атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистикой. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12.00», — сообщил он.
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