Повестки могут выдавать повторно: кого касается

Украинцы могут получать повестки даже если уже приходили в ТЦК на проверку.

Не все повестки означают, что человека уже послезавтра заберут на фронт. Большинство из них уточняющие, когда местный ТЦК хочет понять, готовы ли призывники в случае необходимости присоединиться к Силам обороны и где могут служить. Поэтому повестки военнообязанные могут получать во второй и даже третий раз.

Кому могут повторно вручить повестку

По закону, уточнять данные в ТЦК необходимо через 7 дней в случае каких-либо изменений и не реже раза в пятилетку, если ничего не менялось.

В случае отсрочки по состоянию здоровья или учебы, бронирование действует от шести месяцев (студентам) и до года (по заключению ВКЛ).

Таким образом, повестки могут вручать повторно:

если ВЛК проходили больше года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств отсрочки;

для мобилизации

В первую очередь повестки могут получать мужчины, вынужденно переехавшие с места своего постоянного проживания, пишет 24 канал. Также спустя некоторое время ТЦК захочет уточнить семейное положение призывника или количество детей.

Кроме этого, при необходимости повторную повестку могут получить военнообязанные, которые уже были в ТЦК, но их не мобилизовали, однако через некоторое время эти специалисты нужны армии, так что таких людей пригласят во второй раз.

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