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Повестки будут посылать по почте: когда документ будет считаться врученным

Сегодня 13:21
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Украинцы будут получать повестки по почте.

Новости Днепра про Повестки будут посылать по почте: когда документ будет считаться врученным

16 июля завершится 60-дневный срок, предусмотренный законом для уточнения военно-учетных данных. После этого в Украине для передачи повесток будут использовать обычную почту. Получая заказное письмо, гражданин должен оставить свою подпись во время получения или отказаться от получения документа.

Такое заявление сделал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире программы «1+1».

По почте заказным письмом действительно будут посылаться повестки после 16 июля, – сказал он.

По словам Лазуткина, повестка считается врученной, если человек оставил свою подпись.

Поступает заказное письмо, человек под подпись получает или отказывается, или он возвращается и таким образом считается, что он был доставлен… Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения, – пояснил спикер Минобороны.

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Новости Днепра про Повестки будут посылать по почте: когда документ будет считаться врученнымУкраїнська Новости Днепра про Повестки будут посылать по почте: когда документ будет считаться врученнымРусский

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