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  • «Повелся на пропаганду»: комик из Днепра перестал общаться с отцом, живущим в России

«Повелся на пропаганду»: комик из Днепра перестал общаться с отцом, живущим в России

Сегодня 15:31
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Украинский шоумен и комик Игорь Ласточкин рассказал, что разорвал связи с отцом, живущим сейчас в России.

Новости Днепра про «Повелся на пропаганду»: комик из Днепра перестал общаться с отцом, живущим в России

В інтервью Алине Доротюк он поделился, что после начала полномасштабной войны совсем перестал общаться с отцом. Ласточкин родился в Казахстане, но учиться поехал в Днепр. Сейчас он с мамой живет в Украине, а отец с братом на территории РФ.

Ласточкин отметил, что до 2022 года периодически связывался с отцом, но после 24 февраля перестал это делать. По его словам, тот подсел на российскую пропаганду, поэтому сейчас говорить с ним не о чем.

«Сейчас вообще не общаюсь. Я им постоянно пытался объяснить. С братом у нас плохие отношения, он может позвонить по телефону только, чтобы одолжить деньги. Он не успешный человек, потому что он ленив. Он целыми днями может лежать перед телевизором и ничего не делать. Отца мне пришлось в 2015 году лечить от алкоголизма, хотя я уже не ездил в Россию. Это было дорого, и я потратил много денег на это», – поделился он.

Ласточкин подозревает, что употребление алкоголя негативно повлияло на отца, потому что тот подсел на российскую пропаганду и постоянно пытался что-то объяснить сыну. Он присылал разные статьи от «экспертов».

«Он вылечился, но он так долго употреблял, что мне кажется, там от мозга ничего не осталось. Он подсел на пропаганду, присылал мне ссылку на „экспертов“, российских политологов, всякую дичь. Я у него спросил, почему вы так тупы? Ты ведь с высшим образованием, геофизик. Я спросил, как вы могли повестись на этого дурака? – отметил юморист.

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Новости Днепра про «Повелся на пропаганду»: комик из Днепра перестал общаться с отцом, живущим в РоссииУкраїнська Новости Днепра про «Повелся на пропаганду»: комик из Днепра перестал общаться с отцом, живущим в РоссииРусский

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