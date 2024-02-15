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Повалий, которая отреклась от украинского гражданства, получила подозрение от СБУ

Сегодня 15:11
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Таисия Повалий, которая когда-то была украинской певицей, но отреклась от гражданства, получила подозрение от СБУ.

Новости Днепра про Повалий, которая отреклась от украинского гражданства, получила подозрение от СБУ

Певицу, еще до февраля 2022 года выражавшую поддержку РФ, обвиняют в оправдывании войны.

СБУ объявила заочное подозрение в предательстве Таисии Повалий, призывавшей к захвату всей Украины. Еще до начала полномасштабного вторжения России исполнительница посещала страну-агрессорку, где получила российское гражданство и выражала публичную поддержку Кремлю.

В интервью РосСМИ она не только хвалила президента Путина, но и призвала к полной аннексии территории Украины. Также Повалий неоднократно пыталась дискредитировать украинских защитников, мужественно участвовавших в боях за Киев.

Певица выступала во временно оккупированном Луганске.

Повалий грозит до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества. Она получила от СБУ подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • за коллаборационную деятельность
  • за публичные призывы к агрессивной войне
  • за оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины

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Новости Днепра про Повалий, которая отреклась от украинского гражданства, получила подозрение от СБУУкраїнська Новости Днепра про Повалий, которая отреклась от украинского гражданства, получила подозрение от СБУРусский

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