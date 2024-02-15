Повалий, которая отреклась от украинского гражданства, получила подозрение от СБУ

Таисия Повалий, которая когда-то была украинской певицей, но отреклась от гражданства, получила подозрение от СБУ.

Певицу, еще до февраля 2022 года выражавшую поддержку РФ, обвиняют в оправдывании войны.

СБУ объявила заочное подозрение в предательстве Таисии Повалий, призывавшей к захвату всей Украины. Еще до начала полномасштабного вторжения России исполнительница посещала страну-агрессорку, где получила российское гражданство и выражала публичную поддержку Кремлю.

В интервью РосСМИ она не только хвалила президента Путина, но и призвала к полной аннексии территории Украины. Также Повалий неоднократно пыталась дискредитировать украинских защитников, мужественно участвовавших в боях за Киев.

Певица выступала во временно оккупированном Луганске.

Повалий грозит до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества. Она получила от СБУ подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

за коллаборационную деятельность

за публичные призывы к агрессивной войне

за оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины

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