Поваленные деревья и заборы, проблемы с транспортом и светом: Днепр и область накрыли ливень с градом и ураганом (ВИДЕО)

К вечеру понедельника 15 апреля в Днепре начался ливень с грозой, сильным ветром, а кое-где с градом.
В связи с погодными условиями электротранспорт переведен на оперативный режим работы, есть отклонения от расписания. По состоянию на 19.30 из-за падения деревьев и веток задерживается движение трамвайных маршрутов №6 и №19.
В Днепре немало разрушений из-за поваленных ураганом деревьев.
На улице Инженерной забор свалило ветром на припаркованный автомобиль
На Парусе из-за непогоды вырвало дерево во дворе.
Дерево вырвало с корнями.
Перед ливнем был слышен гром и видны молнии.
Такой ливень с градом был в центре Днепра.
Мигало и гремело в разных районах Днепра.
А так все начиналось до ливня.
Ветер валит деревья на припаркованные во дворах автомобили.
По сообщению ГСЧС, непогода продлится до ночи 16 апреля.
В области есть перебои со светом, работники ДТЭК работают в усиленном режиме. В частности, Кривой Рог почти полностью остался без света, об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Еще ряд населенных пунктов обесточен, соответствующие службы на местах.
В Днепре пока проблем с электричеством нет.
Бдительными просят быть также водителей, из-за ливня на дорогах плохая видимость.
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