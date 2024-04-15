Поваленные деревья и заборы, проблемы с транспортом и светом: Днепр и область накрыли ливень с градом и ураганом (ВИДЕО)

В Днепре и области бушует ненастье.

К вечеру понедельника 15 апреля в Днепре начался ливень с грозой, сильным ветром, а кое-где с градом.

В связи с погодными условиями электротранспорт переведен на оперативный режим работы, есть отклонения от расписания. По состоянию на 19.30 из-за падения деревьев и веток задерживается движение трамвайных маршрутов №6 и №19.

В Днепре немало разрушений из-за поваленных ураганом деревьев.

На улице Инженерной забор свалило ветром на припаркованный автомобиль

На Парусе из-за непогоды вырвало дерево во дворе.

Дерево вырвало с корнями.

Перед ливнем был слышен гром и видны молнии.

Такой ливень с градом был в центре Днепра.

Мигало и гремело в разных районах Днепра.

А так все начиналось до ливня.

Ветер валит деревья на припаркованные во дворах автомобили.

По сообщению ГСЧС, непогода продлится до ночи 16 апреля.

В области есть перебои со светом, работники ДТЭК работают в усиленном режиме. В частности, Кривой Рог почти полностью остался без света, об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Еще ряд населенных пунктов обесточен, соответствующие службы на местах.

В Днепре пока проблем с электричеством нет.

Бдительными просят быть также водителей, из-за ливня на дорогах плохая видимость.

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