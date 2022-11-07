Потушили за 7 минут: в Днепре на Орловской горела квартира

Сегодня ночью в 02:42 на линию "101" сообщили о пожаре на улице Орловской.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Прибыв, они увидели пламя в окне квартиры на втором этаже трехэтажного жилого дома.

Пожар локализовали в 03:03 и ликвидировали в 03:10. Огонь повредил домашнее имущество и окно в комнате на площади 15 кв. м.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К тушению возгорания привлекли 16 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге горело заброшенное здание (ФОТО).

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