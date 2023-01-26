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Потушили за 18 минут: на Днепропетровщине на рынке горел торговый павильон

Сегодня 12:01
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Вчера, 25 января, в 13:32 на линию «101» сообщили о возгорании торгового павильона на улице Героев в Пятихатках.

Новости Днепра про Потушили за 18 минут: на Днепропетровщине на рынке горел торговый павильон

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
 
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в одном из павильонов торгового ряда. Возгорание локализовали в 13:50 и ликвидировали в 14:08.
 
Огонь уничтожил товар внутри павильона, повредил отделку стен и крышу этой и еще двух смежных торговых точек. Общая площадь пожара составила 75 кв. м.
 
К счастью, никто не пострадал.
 
К тушению возгорания привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

 
 

Новости Днепра про Потушили за 18 минут: на Днепропетровщине на рынке горел торговый павильонУкраїнська Новости Днепра про Потушили за 18 минут: на Днепропетровщине на рынке горел торговый павильонРусский

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