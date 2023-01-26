Потушили за 18 минут: на Днепропетровщине на рынке горел торговый павильон

Вчера, 25 января, в 13:32 на линию «101» сообщили о возгорании торгового павильона на улице Героев в Пятихатках.

11 января в бою с рашистами вблизи населенного пункта Клищиевка…

В четверг, 26 января, в Днепре на 90 маршрутах курсируют…

16 июня 2022 в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и…

Враг пытается наступать на двух направлениях, — Генштаб Враг несет многочисленные потери, но не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия. 0 просмотров

В Днепре водитель маршрутки переехал девочку на переходе: решение суда 16 июня 2022 в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Байкальской водитель маршрутки №31 при повороте не заметил и переехал девочку на самокате. В результате чего пострадавшая несовершеннолетняя получила тяжкие повреждения. 2 просмотров

Как работает общественный транспорт Днепра 26 января В четверг, 26 января, в Днепре на 90 маршрутах курсируют 835 автобусов. Из них 173 – автобусы большой вместимости. просмотров

Враг атаковал Днепропетровщину «Шахедами»: что известно Поздно вечером 25 января российские оккупанты атаковали Днепр беспилотниками. 0 просмотров

Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: как защититься Магнитные бури встречаются ежемесячно, воздействуя как на геомагнитное поле Земли, так и на метеозависимых людей. Следующая магнитная буря произойдет 26 января 2023 года. просмотров