Потушили за 18 минут: на Днепропетровщине на рынке горел торговый павильон

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16 июня 2022 в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и…
В четверг, 26 января, в Днепре на 90 маршрутах курсируют…
Приднепровская железная дорога меняет расписание движения отдельных пригородных поездов.
11 января в бою с рашистами вблизи населенного пункта Клищиевка…
Сегодня, 26 января, в 12:00 жители Кривого Рога могут услышать взрывы.
Враг несет многочисленные потери, но не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия.
16 июня 2022 в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Байкальской водитель маршрутки №31 при повороте не заметил и переехал девочку на самокате. В результате чего пострадавшая несовершеннолетняя получила тяжкие повреждения.
В четверг, 26 января, в Днепре на 90 маршрутах курсируют 835 автобусов. Из них 173 – автобусы большой вместимости.
Сегодня утро украинцев началось с воздушной тревоги.
Поздно вечером 25 января российские оккупанты атаковали Днепр беспилотниками.
Сегодня утро началось с воздушной тревоги.
Приднепровская железная дорога меняет расписание движения отдельных пригородных поездов.
Магнитные бури встречаются ежемесячно, воздействуя как на геомагнитное поле Земли, так и на метеозависимых людей. Следующая магнитная буря произойдет 26 января 2023 года.
11 января в бою с рашистами вблизи населенного пункта Клищиевка Бахмутского района Донецкой области погиб работник "АрселорМиттал Кривой Рог" Андрей Мовчан.
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