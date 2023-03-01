Поцелуй Венеры и Юпитера: жители Днепра невооруженным глазом смогут увидеть уникальное космическое явление

Жители Днепра смогут увидеть поцелуй Венеры и Юпитера.

Неделю тому назад в небе над Днепром можно было увидеть мини-парад планет. Тогда Луна, Юпитер и Венера стали в один ряд. Рядом с ними, за горизонтом, скрылся Нептун, который тоже стал в линию.

Вчера над Киевом и еще несколькими городами Украины увидели две яркие точки — это были Юпитер и Венера, которые в течение февраля приближались друг к другу. В Днепре это явление не заметили из-за облаков и плохой погоды.

Впрочем, у днепрян есть шанс увидеть, как две самые яркие планеты поцелуются. Такое описание этому явлению дали астрологи, ибо в этот момент расстояние между двумя яркими небесными телами минимальное.

Вечером 1 марта, они приблизятся друг к другу на малейшее визуальное расстояние. Искать нужно в юго-западном направлении. Если увидите два почти слившихся воедино ярких пятна — это планеты, которые наконец «встретились».