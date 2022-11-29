Потерялся и замерз: в парке Гагарина в Днепре заметили домашнего кролика

В парке Гагарина, расположенном вблизи ДНУ, обнаружили домашнего кролика. Бедняга замерз и прятался под деревьями. О потерянном животном рассказали в местных телеграмм-каналах.
И хотя большинство кроликов могут выдержать температуру до –12, домашний любимец явно не привык к таким экстремальным условиям. Поэтому днепряне ищут хозяина пушистика.
upd: Пушистика забрали неравнодушные прохожие.
Напомним, ранее хозяев искали для кота, живущего в одной из поликлиник Днепра.
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Яна Юхименко
Автор:
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