Потерялся и замерз: в парке Гагарина в Днепре заметили домашнего кролика

В Днепре потерялся домашний кролик.

В парке Гагарина, расположенном вблизи ДНУ, обнаружили домашнего кролика. Бедняга замерз и прятался под деревьями. О потерянном животном рассказали в местных телеграмм-каналах.

И хотя большинство кроликов могут выдержать температуру до –12, домашний любимец явно не привык к таким экстремальным условиям. Поэтому днепряне ищут хозяина пушистика.

upd: Пушистика забрали неравнодушные прохожие.

Напомним, ранее хозяев искали для кота, живущего в одной из поликлиник Днепра.

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