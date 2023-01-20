Потерял все: в Днепре нуждается в помощи пожилой мужчина, дом которого разрушила российская ракета

В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

46 человек погибли, 80 получили ранения. Десятки горожан потеряли все, что у них было.

Среди оставшихся без жилья и Петр Васильевич. Мужчина жил на седьмом этаже. Сейчас же днепрянин остался без вещей и лекарств, часть его документов нашли.

Мужчину пока приютили неравнодушные – спит на полу в однокомнатной квартире в соседнем, тоже пострадавшем доме.

Об этом пишет Алена Гринько. И просит помочь пожилому мужчине.

Карточки нет. Прошу отправлять помощь для него с пометкой: на Моnobank или сюда 5375411201954521, – отметила девушка.

Напомним, ранее мы писали, что Monobank собрал для пострадавших от российской ракеты в Днепре более 103 млн грн, – Филатов.

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