Потерял все: в Днепре нуждается в помощи пожилой мужчина, дом которого разрушила российская ракета

46 человек погибли, 80 получили ранения. Десятки горожан потеряли все, что у них было.
Среди оставшихся без жилья и Петр Васильевич. Мужчина жил на седьмом этаже. Сейчас же днепрянин остался без вещей и лекарств, часть его документов нашли.
Мужчину пока приютили неравнодушные – спит на полу в однокомнатной квартире в соседнем, тоже пострадавшем доме.
Об этом пишет Алена Гринько. И просит помочь пожилому мужчине.
Карточки нет. Прошу отправлять помощь для него с пометкой: на Моnobank или сюда 5375411201954521, – отметила девушка.
Напомним, ранее мы писали, что Monobank собрал для пострадавших от российской ракеты в Днепре более 103 млн грн, – Филатов.
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