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  • Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

Сегодня 17:43
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Наиболее дешевые дома в Днепре продают в Чечеловском, Новокодацком и АНД районах. В них проведены все коммуникации, во дворах есть место для авто, растут плодовые деревья и стоят различные постройки – от летней кухни до вольера для собак. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 самых дешевых домов на продажу в Днепре.

Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

Самый дешевый дом в нашей подборке удалось найти в Новокодацком районе в районе улицы Чухновского. В доме 5 комнат, один этаж и общая площадь помещений 65 кв.м. Хотят за него 370,7 тыс грн. Дом находится на участке в 6 соток. В помещении централизованное отопление, есть свет, вода газ, а вот удобства во дворе. Также во дворе есть летняя кухня с газовым котлом и ванной. Во дворе есть погреб.

Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

Также в Новокодацком районе, в Таромском можно купить дом на две комнаты и общей площадью 48 кв.м. за 397 тыс грн. Здание из силикатного кирпича, возвели его более 50 лет назад. Помимо комнат в доме есть кладовка, погреб и место для обустройства санузла. В помещении новая проводка, розетки и выключатели. Во двор заведена вода, по улице идет газ, у нового владельца дома будет возможность его подключить. На участке в 18 соток растут плодовые деревья. Рядом со двором есть пруд и лес.

Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

Купить дом в АНД-районе в Днепре обойдется в 430 тыс грн. Общая площадь помещения 31,5 кв.м. В нем один этаж и две комнаты. Установлено индивидуальное отопление, стоят счетчики на воду, газ и электрику. Проведены все коммуникации, есть погреб. Участок, на котором дом стоит  — сотка земли.

Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

За 449 тыс грн в Таромском в Днепре можно купить одноэтажный дом общей площадью 50 кв.м. Он расположен на 10 сотках земли. В доме индивидуальное отопление, новому владельцу достанется мебель и современная техника, есть кондиционер, буржуйка. В помещении обустроен туалет и ванная комната. Здание построено из газоблоков. Во дворе большая беседка с мангалом.

Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

В Чечеловском районе Днепра, на улице Шухевича можно купить дом с садом и участком на 3 сотки за 468 тыс грн. помещение общей площадью 40 кв.м. В нем одна комната. Дом был построен порядка 40 лет назад. В доме смежный санузел, есть газовая плита, во дворе – место для авто.

Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

Также в Чечеловском районе, но уже на улице Национальной Гвардии купить дом можно за 524 тыс грн. В нем одна комната и 49 кв.м. Во дворе – 6 соток земли. Дом был построен порядка 50 лет назад. В нем централизованное отопление, есть необходимые коммуникации. На территории двора – гараж.

Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

561 тыс грн просят за дом общей площадью 64 кв.м в АНД районе Днепра. В доме один этаж и четыре комнаты, проведены все коммуникации. Помещению требуется ремонт. Дом стоит во дворе на 4 сотки.

Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

В Новокодацком районе трехкомнатный дом на 60 кв.м. обойдется в 599 тыс грн. В придачу к помещению идет двор на 4 сотки земли.

Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

В Чечеловском районе можно купить дом за аналогичную цену, но там будет одна комната и общая площадь 51 кв.м. Двор на 5 соток. Централизованное отопление. Зданию нужен ремонт.

Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

В АНД-районе Днепра можно купить дом на три комнаты и  50 кв.м. за 674 тыс грн. Участок 3 сотки. Есть гараж под авто, удобства в доме. Проведен свет, вода, стоит газовый котел. На территории двора много различных хозяйственных построк, есть летняя кухня, сарай, вольер для собаки, погреб.

Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в Днепре

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Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Построен 50 лет назад, но с современной техникой: как выглядит дом за 370 тыс грн на продажу в ДнепреРусский

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