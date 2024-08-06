Пострадали три человека на Никопольщине в результате вражеской атаки — ОВА

Район содрогался от вражеских атак – дронами-камикадзе и артиллерией. Оккупанты наносили удары по Никополю, Покровской и Марганецкой общинам, сообщили в ОВА.
Пострадали три человека. Мужчины 46 и 57 лет и 57-летняя женщина. Лечатся амбулаторно.
Повреждены пожарное подразделение, амбулатория, детсад. Загорелся частный дом. В общей сложности их враг изуродовал 15. Избиты и 10 хозяйственных построек, авто, солнечные панели, экскаватор. Задело линии электропередач.
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