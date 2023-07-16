Пострадали ребенок и мужчина: в Днепровском районе горел жилой дом (ФОТО)

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 6:24. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв по указанному адресу, спасатели выяснили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома.
В результате пожара 41-летний мужчина и 8-летний мальчик получили серьезные ожоги тела. Они были госпитализированы на «скорой» в больницу.
Огнем также была повреждена отделка стен, перекрытие крыши и имущество в доме.
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