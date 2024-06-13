Пострадали дети: в ОВА сообщили о последствиях ракетной атаки на Новомосковск

Днем, 13 июня, россияне атаковали Новомосковск. Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА, сейчас известно о двух пострадавших детях. У 3-летней малышки взрывная травма, ссадины и царапины. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс. Оправляться будет дома. Возник пожар. Повреждены 9 жилых домов.
Детали выясняют. Жители Новомосковска сообщают, что в некоторых многоэтажках выбило окна. Местные ТГ-каналы публикуют фото последствий атаки.
Напомним, ранее сообщалось, что над Новомосковским районом сбили разведывательный беспилотник, а также ракету.
Читайте також:
Автор:
Мужчина угрожал семье гранатой.
В Днепре завершают демонтаж двух подъездов дома 118 на Набережной…
Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура по…
В Кривом Роге неизвестные ограбили квартиру, изуродованную из-за вражеского удара.
Мужчина угрожал семье гранатой.
14 июня отмечается Всемирный день донора крови.
Часть жителей Днепра в июне месяцы для продления субсидии должны снова обратиться в ПФУ с новым заявлением.
В Днепре изменится движение троллейбусов №5.
Компании из Днепропетровской области: "Биосфера", "ДТЭК" и "Интерпайп" будут отстраивать Украину вместе с другими бизнесами.
На днях в Днепре бывший военный и выпускник "Автошколы для лиц с инвалидностью" Игорь Велько впервые в Украине получил водительское удостоверение категории С1.
В Днепре завершают демонтаж двух подъездов дома 118 на Набережной Победы, куда попала вражеская ракета в 2023 году.
В Днепропетровской области 98-летней бабушке, которая пешком вышла из оккупированного города, восстановили паспорт.
Уже завтра стартует чемпионат Европы-2024. Он будет проходить в 10 городах Германии. Сборная Украины также будет участвовать в чемпионате. Группа, в которой будут выступать наши футболисты – это группа «Е».
В Днепре сузят тротуары на нескольких улицах в центре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!