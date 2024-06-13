Пострадали дети: в ОВА сообщили о последствиях ракетной атаки на Новомосковск

В ОВА сообщили о последствиях ракетной атаки на Новомосковск.

Днем, 13 июня, россияне атаковали Новомосковск. Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА, сейчас известно о двух пострадавших детях. У 3-летней малышки взрывная травма, ссадины и царапины. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс. Оправляться будет дома. Возник пожар. Повреждены 9 жилых домов.

Детали выясняют. Жители Новомосковска сообщают, что в некоторых многоэтажках выбило окна. Местные ТГ-каналы публикуют фото последствий атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что над Новомосковским районом сбили разведывательный беспилотник, а также ракету.

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