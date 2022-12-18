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  • Пострадал 59-летний мужчина: какая ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 18 декабря

Пострадал 59-летний мужчина: какая ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 18 декабря

Сегодня 08:20
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В результате обстрелов Никополя и района пострадал местный житель.

Новости Днепра про Пострадал 59-летний мужчина: какая ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 18 декабря

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, сегодня ночью несколько раз раздавались сигналы воздушной тревоги, но обошлось без ракетных атак.

К сожалению, под ударом артиллерии снова находился Никопольский район. Пять раз россияне целили людей с тяжелого вооружения.

Попали по трем общинам — Никопольскому, Марганецкому и Красногригоревскому. В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь – он остался лечиться дома.

В городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия. В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди невредимы.

Новости Днепра про Пострадал 59-летний мужчина: какая ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 18 декабря

Новости Днепра про Пострадал 59-летний мужчина: какая ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 18 декабря

Новости Днепра про Пострадал 59-летний мужчина: какая ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 18 декабря

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Новости Днепра про Пострадал 59-летний мужчина: какая ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 18 декабряУкраїнська Новости Днепра про Пострадал 59-летний мужчина: какая ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 18 декабряРусский

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