Пострадал 59-летний мужчина: какая ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 18 декабря

В результате обстрелов Никополя и района пострадал местный житель.

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, сегодня ночью несколько раз раздавались сигналы воздушной тревоги, но обошлось без ракетных атак.

К сожалению, под ударом артиллерии снова находился Никопольский район. Пять раз россияне целили людей с тяжелого вооружения.

Попали по трем общинам — Никопольскому, Марганецкому и Красногригоревскому. В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь – он остался лечиться дома.

В городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия. В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди невредимы.

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