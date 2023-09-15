«Постановка — не означает мобилизацию»: Маляр прокомментировала взятие женщин-медиков на воинский учет

С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет: им нужно явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры. Этого требуют изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, принятые в прошлом году Верховной Радой.

В то же время, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Генеральный штаб Вооруженных Сил пока не нуждается в дополнительном привлечении женщин-медиков на фронт, а взятие на учет не означает мобилизацию.

Об этом она сказала в эфире телемарафона «Единые новости».

Генеральный штаб тогда и сейчас уверяет, что они пока не нуждаются в женщинах этих специальностей непосредственно на фронте, и я напомню, что постановка на учет – это не означает мобилизацию, – сказала она.

По словам Маляр, на фронте нет женщин, которые там находятся без их согласия.

У нас нет на фронте женщин, которые находятся там без их согласия. То есть даже если женщина является военнослужащей, то те 5 тысяч, которые находятся на переднем крае — это женщины, которые дали согласие на это, — сказала Маляр.

Напомним, ранее мы писали, что в ГПСУ уточнили, ограничат ли выезд за границу для женщин, которые должны стать на воинский учет с 1 октября.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: