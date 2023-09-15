«Постановка — не означает мобилизацию»: Маляр прокомментировала взятие женщин-медиков на воинский учет

В то же время, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Генеральный штаб Вооруженных Сил пока не нуждается в дополнительном привлечении женщин-медиков на фронт, а взятие на учет не означает мобилизацию.
Об этом она сказала в эфире телемарафона «Единые новости».
Генеральный штаб тогда и сейчас уверяет, что они пока не нуждаются в женщинах этих специальностей непосредственно на фронте, и я напомню, что постановка на учет – это не означает мобилизацию, – сказала она.
По словам Маляр, на фронте нет женщин, которые там находятся без их согласия.
У нас нет на фронте женщин, которые находятся там без их согласия. То есть даже если женщина является военнослужащей, то те 5 тысяч, которые находятся на переднем крае — это женщины, которые дали согласие на это, — сказала Маляр.
Напомним, ранее мы писали, что в ГПСУ уточнили, ограничат ли выезд за границу для женщин, которые должны стать на воинский учет с 1 октября.
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