Поссорились: в Павлограде мужчина ударил товарища ножом в спину

Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

В субботу, 31 декабря, около 20:15 в полицию Павлограда сообщили о 21-летнем мужчине, которого скорая доставила в больницу с ножевым ранением в спину.

Как выяснили правоохранители, потерпевший пришел к 30-летнему товарищу. В доме между мужчинами возникла ссора, во время которой хозяин схватил нож и напал на гостя.

Полицейские позже задержали нападавшего и доставили его в отделение полиции. 1 января задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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