Поссорились: в Никополе 63-летний мужчина напал с ножом на знакомого

Во вторник, 4 октября, в 19.30 в полицию города Никополь обратились медики скорой помощи.

Они рассказали, что с тяжелыми телесными повреждениями в больницу доставили 50-летнего местного жителя.

В ходе следственных действий полицейские установили, что потерпевший пришел на работу к своему знакомому, который работает сторожем в складском помещении. Во время общения мужчины поссорились, впоследствии конфликт перерос в драку, в результате которой злоумышленник нанес несколько ударов ножом потерпевшему в живот и бедро.

Нападавшего задержали. Им оказался 63-летний местный житель.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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