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  • «Посмотрите, кто погиб в ДТП, думаю, вы его знаете, так жаль»: в Facebook действует новая мошенническая схема

«Посмотрите, кто погиб в ДТП, думаю, вы его знаете, так жаль»: в Facebook действует новая мошенническая схема

Сегодня 15:22
просмотров

Будьте осторожны!

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Если вы активный пользователь соцсети Facebook, то за последние несколько дней вам точно попадался пост (возможно, даже на странице вашего близкого или знакомого человека) со словами «Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль…».

Так вот, это новая мошенническая схема.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Отмечается, что злоумышленники массово тегают публичные страницы или отправляют пользователям спам-сообщения с вышеприведенным текстом. Цель такой рассылки – заставить пользователей перейти по ссылке, чтобы в дальнейшем завладеть доступом к страницам владельцев в соцсети.

Ни в коем случае не переходите по ссылке сомнительного типа. Если вы получили такое сообщение, необходимо отправить жалобу на пост и заблокировать источник его распространения! Если вы стали жертвой мошенников и потеряли доступ к своей странице в соцсети — обратитесь в киберполицию или другие компетентные органы.

Будьте внимательны и осторожны!

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