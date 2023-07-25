«Посмотрите, кто погиб в ДТП, думаю, вы его знаете, так жаль»: в Facebook действует новая мошенническая схема

Будьте осторожны!

Если вы активный пользователь соцсети Facebook, то за последние несколько дней вам точно попадался пост (возможно, даже на странице вашего близкого или знакомого человека) со словами «Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль…».

Так вот, это новая мошенническая схема.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Отмечается, что злоумышленники массово тегают публичные страницы или отправляют пользователям спам-сообщения с вышеприведенным текстом. Цель такой рассылки – заставить пользователей перейти по ссылке, чтобы в дальнейшем завладеть доступом к страницам владельцев в соцсети.

Ни в коем случае не переходите по ссылке сомнительного типа. Если вы получили такое сообщение, необходимо отправить жалобу на пост и заблокировать источник его распространения! Если вы стали жертвой мошенников и потеряли доступ к своей странице в соцсети — обратитесь в киберполицию или другие компетентные органы.

Будьте внимательны и осторожны!

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