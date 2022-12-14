Последовательницы Гринча: в Днепре женщины украли елки из лесхоза

Жители Днепра решили подготовиться к рождественско-новогодним праздникам и украли елки в лесхозе.

Как рассказали в патрульной полиции, две днепрянки решили срубить две елки в Новокодакском лесхозе и пытались забрать их домой. Однако план по краже деревьев до конца осуществить не удалось. Женщин поймали работники лесхоза и передали полицейским.

Отметим, что незаконная вырубка деревьев в лесах и кустарниках наказывается законом. Если окажется, что действия женщин причинили существенный вред лесным насаждениям, то они либо заплатят штраф, либо будут лишены свободы сроком от шести месяцев до трех лет.

А список мест, где елки можно приобрести вполне законно, мы публиковали здесь.

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