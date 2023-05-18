Последний звонок в школах Днепра: стала известна приблизительная дата

В Министерстве образования и науки определились с датой последнего звонка в школах. Также появились рекомендации по проведению этих мероприятий в условиях войны.

Последний звонок в школах Украины рекомендуется провести 16 июня.

Об этом рассказал заместитель министра образования Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона.

Однако каждое учебное заведение имеет право выбрать другую дату. Формат праздника может устанавливаться не только в школах, но и военными администрациями – в зависимости от ситуации в регионе.

По усмотрению военных администраций каждого региона в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации по безопасности внутри страны научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают решение об окончании этого 2022-2023 учебного года, — пояснил Витренко.

Кроме того, праздник последнего звонка могут провести онлайн. Это касается тех школ, где нет укрытия или они расположены в потенциально опасном регионе.

А что с выпускными?

Документы об образовании выпускникам в МОН рекомендуют вручать 21-23 июня.

Витренко также отметил, что выпускных не будет на территориях, где обучение детей проходило в онлайн-режиме – это важно для безопасности детей, родителей и учителей.

Напомним, согласно постановлению правительства №711 от 24 июня 2022 года, во время действия военного положения учебный год проходит с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

Напомним, ранее мы писали: ГИА: когда планируют сдавать тесты днепровские ученики.

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