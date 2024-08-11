Последний шанс на медали: днепрянин Мчедлидзе проиграл «бронзовый» финал на Олимпиаде

Украинский борец уступил в «бронзовом» финале Олимпиады-2024 по вольной борьбе в весе до 97 килограммов.
Наш спортсмен потерпел поражение от лидера посева азербайджанца Магомедхана Маговедова — 0:10.
Это первая олимпиада для украинца. В первом раунде соревнований Мчедлидзе одержал сенсационную победу над представителем Турции Ибрагимом Чифтчи (5:1), а в четвертьфинале потерпел поражение от грузина Гиви Матчарашвили.
Несмотря на поражение, днепрянин смог пройти до стычки за «бронзу», но уступил лидеру посева Магомедову.
Представитель Азербайджана дважды зарабатывал зачетные баллы из-за пассивности Мчедлидзе во время столкновения.
Но несмотря на поражение Мчедлидзе выступил гораздо лучше надежд и имел все шансы уехать домой с медалью.
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