Последний раз выходил на связь в апреле: на Днепропетровщине родственники разыскивают переселенца из Херсонской области

В Днепропетровской области родственники разыскивают 57-летнего Душенько Андрея Антоновича.
Известно, что мужчина приехал в Кривой Рог как переселенец из Берислава Херсонской области. Какое-то время он проживал в общежитии, помогал грузить дрова, был при волонтерском центре в городе, каком именно — неизвестно.
В последний раз выходил на связь с родственниками 15 апреля 2023 года. После этого мужчина пропал.
Об этом сообщили в ФБ-сообществе “Поиск детей. Кривой Рог”.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номеру: 0974514512.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области ищут родственников пожилой женщины.
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