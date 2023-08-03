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  • Последний раз выходил на связь в апреле: на Днепропетровщине родственники разыскивают переселенца из Херсонской области

Последний раз выходил на связь в апреле: на Днепропетровщине родственники разыскивают переселенца из Херсонской области

Сегодня 09:00
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Последний раз выходил на связь в апреле: на Днепропетровщине родственники разыскивают переселенца из Херсонской области

В Днепропетровской области родственники разыскивают 57-летнего Душенько Андрея Антоновича.

Известно, что мужчина приехал в Кривой Рог как переселенец из Берислава Херсонской области. Какое-то время он проживал в общежитии, помогал грузить дрова, был при волонтерском центре в городе, каком именно — неизвестно.

В последний раз выходил на связь с родственниками 15 апреля 2023 года. После этого мужчина пропал.

Об этом сообщили в ФБ-сообществе “Поиск детей. Кривой Рог”.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номеру: 0974514512.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области ищут родственников пожилой женщины.

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Новости Днепра про Последний раз выходил на связь в апреле: на Днепропетровщине родственники разыскивают переселенца из Херсонской областиУкраїнська Новости Днепра про Последний раз выходил на связь в апреле: на Днепропетровщине родственники разыскивают переселенца из Херсонской областиРусский

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