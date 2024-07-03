«Последние несколько недель враг взбесился»: мэр Днепра о ракетных обстрелах и людях-«муравьях»

Последние несколько недель враг ежедневно атакует Днепр. Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что каждый раз, приезжая на место прилетов, общается с огромным количеством людей. Они все работают как единый механизм: полиция, спасатели, врачи действуют бок о бок.
Городской голова поблагодарил каждого и каждую за это.
Но есть еще некоторые. Люди, которые так же появляются на месте ударов чуть ли не с первых минут. И заслуживающих отдельной благодарности. Это простые коммунальщики. Люди-муравьи, которых выделяют из толпы затертые оранжевые жилеты, — отметил Борис Альбертович.
Пока раздается тревога, они уже становятся на работу. Собирают обломки и подметают битое стекло.
В такие моменты ты очень четко понимаешь, как много они несут на своих плечах. Так же как нашим врачам, правоохранителям, чрезвычайным работникам, всем привлеченным службам. Несмотря на все, они показывают врагу, что нас не сломать. Но именно когда я смотрю на людей-«муравьев», мое сердце замирает. Низкий поклон, уважаемые коллеги, – написал городской голова Днепра.
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