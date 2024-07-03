Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Последние несколько недель враг взбесился»: мэр Днепра о ракетных обстрелах и людях-«муравьях»

«Последние несколько недель враг взбесился»: мэр Днепра о ракетных обстрелах и людях-«муравьях»

Сегодня 16:22
просмотров

Мэр Днепра призвал поблагодарить коммунальщиков, которые едва ли не первыми приезжают на места "прилетов", чтобы ликвидировать последствия.

Новости Днепра про

Последние несколько недель враг ежедневно атакует Днепр. Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что каждый раз, приезжая на место прилетов, общается с огромным количеством людей. Они все работают как единый механизм: полиция, спасатели, врачи действуют бок о бок.

Городской голова поблагодарил каждого и каждую за это.

Но есть еще некоторые. Люди, которые так же появляются на месте ударов чуть ли не с первых минут. И заслуживающих отдельной благодарности. Это простые коммунальщики. Люди-муравьи, которых выделяют из толпы затертые оранжевые жилеты, — отметил Борис Альбертович.

Пока раздается тревога, они уже становятся на работу. Собирают обломки и подметают битое стекло.

В такие моменты ты очень четко понимаешь, как много они несут на своих плечах. Так же как нашим врачам, правоохранителям, чрезвычайным работникам, всем привлеченным службам. Несмотря на все, они показывают врагу, что нас не сломать. Но именно когда я смотрю на людей-«муравьев», мое сердце замирает. Низкий поклон, уважаемые коллеги, – написал городской голова Днепра.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ракетный обстрел Днепра 3 июля: когда возобновит работу поврежденный ТРК
    Новости Днепра
    Сегодня 17:32
    Ракетный обстрел Днепра 3 июля: когда возобновит работу поврежденный ТРК

    Пострадавший из-за ракетного удара торговый центр в Днепре скоро возобновит…

    На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:23
    На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

    В Днепре активно строятся новые дома, но вместе с тем,…

    «Советский люкс»: как выглядит номер в гостинице «Днепропетровск» в центре Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 17:07
    «Советский люкс»: как выглядит номер в гостинице «Днепропетровск» в центре Днепра

    Гости отеля "Днепропетровск" в центре города показали, как выглядит один…

    Ракетная атака на Днепр: сколько людей обратилось с заявлениями о повреждении имущества
    Новости Днепра
    Сегодня 15:51
    Ракетная атака на Днепр: сколько людей обратилось с заявлениями о повреждении имущества

    Более 70 человек обратились в полицию, чтобы сообщить о повреждении…

    Последние новости

    Ракетный обстрел Днепра 3 июля: когда возобновит работу поврежденный ТРК
    Ракетный обстрел Днепра 3 июля: когда возобновит работу поврежденный ТРК

    Пострадавший из-за ракетного удара торговый центр в Днепре скоро возобновит работу.

    Сегодня 17:32
    4
    просмотров
    На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)
    На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

    В Днепре активно строятся новые дома, но вместе с тем, в зданиях, построенных еще во времена Екатеринослава до сих пор живут люди. Более 100 лет назад дома в городе строили как доходные – это значит, что в таком особняке было…

    Сегодня 17:23
    1
    просмотров
    «Советский люкс»: как выглядит номер в гостинице «Днепропетровск» в центре Днепра
    «Советский люкс»: как выглядит номер в гостинице «Днепропетровск» в центре Днепра

    Гости отеля "Днепропетровск" в центре города показали, как выглядит один из номеров.

    Сегодня 17:07
    3
    просмотров
    Ракетная атака на Днепр: сколько людей обратилось с заявлениями о повреждении имущества
    Ракетная атака на Днепр: сколько людей обратилось с заявлениями о повреждении имущества

    Более 70 человек обратились в полицию, чтобы сообщить о повреждении своего имущества.

    Сегодня 15:51
    0
    просмотров
    Удар по многоэтажке в Днепре 28 июня: под завалами обнаружили тело еще одного человека
    Удар по многоэтажке в Днепре 28 июня: под завалами обнаружили тело еще одного человека

    Число погибших в результате ракетного удара по Днепру 28 июня возросло до трех.

    Сегодня 15:33
    4
    просмотров
    В Днепре до 39 выросло количество пострадавших из-за ракетной атаки: новые подробности
    В Днепре до 39 выросло количество пострадавших из-за ракетной атаки: новые подробности

    Число пострадавших возросло.

    Сегодня 15:12
    2
    просмотров
    В Днепре из-за ракетной атаки повреждены три больницы
    В Днепре из-за ракетной атаки повреждены три больницы

    В результате утренней ракетной атаки в Днепре пострадали три медучреждения.

    Сегодня 14:54
    9
    просмотров
    Как подать электронное заявление для поступления в вуз в 2024 году: инструкция
    Как подать электронное заявление для поступления в вуз в 2024 году: инструкция

    С начала месяца для абитуриентов Днепра наступила горячая пора – стартовала регистрация электронных кабинетов для поступления в вузы. С их помощью будущий студент сможет посмотреть не только конкурсные предложения для поступления, но и подать заявление в вуз и увидеть на…

    Сегодня 14:34
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчину, который убирал могилу на кладбище, ужалила змея
    На Днепропетровщине мужчину, который убирал могилу на кладбище, ужалила змея

    В Каменском районе мужчину ужалила змея.

    Сегодня 14:33
    1
    просмотров
    Известно о 5 погибших: Зеленский прокомментировал ракетный удар по Днепру
    Известно о 5 погибших: Зеленский прокомментировал ракетный удар по Днепру

    Президент Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку по Днепру.

    Сегодня 13:59
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх