После возврата налогов на АЗС стало больше некачественного горючего: где жителям Днепра лучше не заправлять авто

Через два с половиной месяца после этого цены на АЗС выросли более чем на 8 грн/литр. По мнению специалистов Института потребительских экспертиз, в связи с этим настало звездное время для бодяжников топлива. Поэтому они решили инициировать масштабную проверку бензина А-95, чтобы определить, на каких АЗС продают некачественное топливо.
Итак, исследователи отобрали пробы бензина А-95 в крупнейших всеукраинских сетях (ОККО, WOG, SOCAR, AMIC, УКРНАФТА, АВИАС+, MARSHALL, SHELL, UPG, БРСМ-НАФТА, U.GO), а также у серьезных региональных игроков (PARALLEL , днепровская NEFTEK, полтавская BVS и харьковская ОВИС). Эксперты не обошли вниманием и небольшие сети, оперирующие в райцентрах и небольших городах (24\7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP).
Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Дополнительно эксперты проверили содержание биоэтанола (спирта), изопропилового спирта и эфиров.
По данным специалистов Института потребительских экспертиз, бензин А-95 отвечает требованиям ДСТУ на следующих заправках: общенациональные сети – SOCAR, ОККО, WOG, AMIC, региональные сети – запорожская PARALLEL и харьковская ОВИС. Бензины А-95 в УКРНАФТЕ, UPG, MARSHALL, SHELL и NEFTEK также соответствовали стандарту Евро 5, но с показателями, которые вплотную приблизились к предельным нормам.
На заправках БРСМ-Нафта, АВИАС+, U.GO, BVS, 24\7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP в бензине А-95 эксперты выявили значительные нарушения качества. Например, у BVS и U.GO октановое число не соответствует норме – 94,6 ед. и 94,2 ед. соответственно (норма – не менее 95 единиц). А вот на заправках 24\7 и KCEM под видом «девяносто пятого» реализуется бензин «А-89».
Это четкий маркер самодельного топлива, произведенного в кустарных условиях, – отметили в Институте потребительских экспертиз.
Что касается вредной для двигателя и экологии серы, рекордсменом стал бензин с АЗС KCEM. Содержание серы в данной пробе превышало норму в 50 раз, то есть 529 мг/кг. На этом фоне 30 мг/кг у DNIPRO OIL GROUP и 18 у U.GO — вообще ни о чем. Объемная доля ядовитого бензола в пробах тоже не отстала. В бензине с АЗС KCEM – почти восьмикратное превышение (7,7%), у АВИАС, DNIPRO OIL GROUP – шестикратное. Дополнительно эксперты проверили образцы на содержание биоэтанола (спирта), изопропилового спирта и простых эфиров. Так, двукратное превышение содержания спирта было обнаружено в А-95 сети БРСМ-Нафта (10,6% при нормативе не более 5%).
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Подробности – в инфографике:
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