После удара по Днепру горожане находят обломки российских ракет (ФОТО)

Сегодня ночью россияне атаковали Украину ракетами.

В Днепре российское железо попало по промышленному предприятию. Пострадали двое горожан. Кроме того, российские ракеты повредили важный спортивный объект.

Пострадали и квартиры днепрян. Так, местные жители находят обломки вражеских ракет.

Журналистка Дарина Сухонос опубликовала в соцсети фото обломка, который нашла после прилета.

Кроме того, в квартире девушки выбило окна.

А это обломки, которые нашли другие горожане:

Не простим! Отомстим!

Напомним, ранее мы писали, что над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 7 крылатых ракет.

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