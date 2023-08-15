После удара по Днепру горожане находят обломки российских ракет (ФОТО)

В Днепре российское железо попало по промышленному предприятию. Пострадали двое горожан. Кроме того, российские ракеты повредили важный спортивный объект.
Пострадали и квартиры днепрян. Так, местные жители находят обломки вражеских ракет.
Журналистка Дарина Сухонос опубликовала в соцсети фото обломка, который нашла после прилета.
Кроме того, в квартире девушки выбило окна.
А это обломки, которые нашли другие горожане:
Не простим! Отомстим!
Напомним, ранее мы писали, что над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 7 крылатых ракет.
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