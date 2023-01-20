После ракетного удара до сих пор ищут 6 человек: мэр Днепра рассказал, когда будут известны окончательные цифры

По состоянию на 20 января еще 9 человек числятся пропавшими без вести. Хотя спасательная операция завершилась, однако людей ищут до сих пор.

Об этом рассказал во время брифинга городской голова Днепра Борис Филатов. Известно, что в результате ракетных обстрелов дома в Днепре погибли 46 человек, из которых шестеро – это дети. Кроме того, еще 6 человек до сих пор не могут найти.

Ищем, но официально спасательная операция окончена, — отметил Филатов.

По словам Филатова, 20 человек до сих пор в больнице, их состояние тяжелое. В настоящее время коммунальные службы проводят инструментальное обследование подъездов, рядом с разрушенным корпусом.

Мы не могли это сделать раньше, поскольку была и еще есть угроза обвала, – отметил мэр Днепра.

Предварительно после визуального обследования можно сказать, что разрушены 90 квартир.

Филатов отметил, что точное количество установят по окончании инструментального обследования дома. По его подсчетам, на это может уйти около 2 недель.

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