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  • После ночного ливня на улицах Днепра валяются десятки номерных знаков (ФОТО)

После ночного ливня на улицах Днепра валяются десятки номерных знаков (ФОТО)

Сегодня 13:43
просмотров

В Днепре после ливня находят потерянные номерные знаки.

В Днепре после ночного ливня на улицах города находят потерянные номерные знаки.

Вот такой улов у стоянки на Клочко. Фото номерных знаков публикуют в телеграммах-каналах города.

Новости Днепра про После ночного ливня на улицах Днепра валяются десятки номерных знаков (ФОТО)

Таков улов на улице Отечественной. Все достали из воды, затопившей улицы.

Новости Днепра про После ночного ливня на улицах Днепра валяются десятки номерных знаков (ФОТО)

Напомним, сегодня ночью был сильный ливень, из-за которого улицы города превратились в озера. Сейчас вода почти ушла.

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