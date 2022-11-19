После ночного ливня на улицах Днепра валяются десятки номерных знаков (ФОТО)

В Днепре после ливня находят потерянные номерные знаки.

В Днепре после ночного ливня на улицах города находят потерянные номерные знаки.

Вот такой улов у стоянки на Клочко. Фото номерных знаков публикуют в телеграммах-каналах города.

Таков улов на улице Отечественной. Все достали из воды, затопившей улицы.

Напомним, сегодня ночью был сильный ливень, из-за которого улицы города превратились в озера. Сейчас вода почти ушла.

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