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  • После многочисленных заявлений Филатова в Госгеокадастре упростили получение документов для днепрян

После многочисленных заявлений Филатова в Госгеокадастре упростили получение документов для днепрян

Сегодня 11:20
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В Днепре существенно упростилось получение нормативной оценки земельного участка — документа, необходимого для аренды его у города.

Новости Днепра про После многочисленных заявлений Филатова в Госгеокадастре упростили получение документов для днепрян

Это стало возможным после многочисленных обращений городских властей и мэра Днепра Бориса Филатова к центральным властям, НАБУ, СНБО по поводу злоупотреблений в областном Госгеокадастре. Ранее многие заявители жаловались на непрозрачные и откровенно коррупционные схемы в областном звене ведомства. Искусственное затягивание заставляло людей ждать документов по несколько лет. Это создало очередь более чем в 7 тыс. заявок. Ущерб испытывал и бизнес, и горожане — ведь бюджет Днепра годами недополучал деньги за пользование землей коммунальной собственности. В июне прошлого года во время Конгресса местных и региональных властей в Днепре глава города получил от Президента Владимира Зеленского заверения в понимании проблемы.

Теперь без коррупционной схемы получить оценку земельного участка можно быстро и главное — бесплатно. Для этого нужно зайти на сайт Госгеокадастра. Далее заполнить и отправить заявку, воспользовавшись ЭЦП. Затем через несколько минут готовый документ поступит на электронную почту. В бумажном виде его так же можно заказать и получить в ближайшем ЦНАПе.

Новости Днепра про После многочисленных заявлений Филатова в Госгеокадастре упростили получение документов для днепрянУкраїнська Новости Днепра про После многочисленных заявлений Филатова в Госгеокадастре упростили получение документов для днепрянРусский

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